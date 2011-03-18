Володин опроверг свои слова о запрете выезда за пределы РФ для граждан на воинском учете

На данный момент ограничений нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг свою же информацию о том, что граждане, которые состоят на воинском учете, не могут покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Новый пост появился в его Telegram-канале.

Володин ссылался на 21 статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Однако в России объявлена не мобилизация, а частичная мобилизация.

После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. Вячеслав Володин.

На данный момент границы России открыты, однако поступают сообщения о том, что не всех граждан, которые подлежат мобилизации, пропускают.

Накануне Володин предложил передать авто покинувших Россию из-за мобилизации семьям участников "спецоперации".

Фото: официальный сайт Вячеслава Володина