Володин предложил передать авто покинувших Россию из-за мобилизации семьям участников СВО

Депутат ГД рассказал о том, что россияне бросают на границе автомобили.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании в нижней палате парламента заявил депутатам о том, что формируются списки выезжающих за пределы страны. Он предложил коллегам задуматься о дальнейшей судьбе граждан, которые выехали за государственную границу РФ на автомобилях. Сейчас многие бросают транспортные средства.

Вот у нас составляют списки всех тех, кто сейчас на выезд. Вы думаете, вот они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал. Сейчас уже машины бросают. Тоже надо подумать. Кому отдать. Может быть, семьям тех ребят, которые поехали на СВО. Вячеслав Володин, депутат ГД

Позже член профильного комитета ГД по вопросам обороны Андрей Гурулев отметил, что в России существует единая база пересекающих границу граждан, поэтому стране "не нужно составлять списки". В базе отображаются все те, кто пересек границу.

Володин: сбежавшие от мобилизации встанут в очереди для возвращения в РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ