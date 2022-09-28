Володин: сбежавшие от мобилизации встанут в очереди для возвращения в РФ

Депутат ГД призвал мобилизованных граждан не бежать за границу.

Граждане, которые сейчас бегут от мобилизации в республики СНГ, потом вернутся в Россию. Такое мнение высказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента. Депутат призвал коллег сформировать четкую позицию по отношению к данным гражданам. По мнению спикера ГД, эти граждане воспевали западные страны, но сейчас там отказались от россиян и "презирают",

Критикуют, а сейчас куда бегут? Туда, где мы создали стабильность. Там, где создали ЕврАзЭС, есть экономические свободы. А свою страну бросаем? А затем пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос. Вячеслав Володин, депутат ГД

Парламентарий добавил, что те россияне, которые сейчас служат, "окружены заботой и вниманием". По мнению Вячеслава Володина, иметь или получать военно-учетную специальность является престижным.

Еще пороху не нюхали, а уже полезли под кровать. Это что такое? А вот те, кто восемь лет под бомбежками, они свой выбор сегодня сделали. И там таких нет. Они борются за жизнь, будущее своих детей. Вячеслав Володин, депутат ГД

Володин назвал главную задачу в рамках обмена пленными.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

