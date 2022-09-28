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Володин назвал главную задачу в рамках обмена пленными

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В ГД РФ рассказали о необходимости освободить как можно быстрее наших людей.

 Российский председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал главную задачу в рамках обмена пленными. На пленарном заседании в нижней палате парламента от 28 сентября депутат оценил состоявшийся недавно обмен военнопленными с киевским режимом. Он отметил, что требуется максимально попытаться освободить наших людей из заточения на Украине.

В сравнении с тем количеством, которое находится на территории ДНР, ЛНР, других областей, которые для себя приняли решение быть в составе России, украинских военных - наших значительно меньше.

Вячеслав Володин, депутат ГД

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, обмен пленными
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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