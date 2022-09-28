В ГД РФ рассказали о необходимости освободить как можно быстрее наших людей.

Российский председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал главную задачу в рамках обмена пленными. На пленарном заседании в нижней палате парламента от 28 сентября депутат оценил состоявшийся недавно обмен военнопленными с киевским режимом. Он отметил, что требуется максимально попытаться освободить наших людей из заточения на Украине.

В сравнении с тем количеством, которое находится на территории ДНР, ЛНР, других областей, которые для себя приняли решение быть в составе России, украинских военных - наших значительно меньше. Вячеслав Володин, депутат ГД

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ