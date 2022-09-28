Вячеслав ВОлодин объяснил, что документ поступил от кабмина РФ.

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента сделал председатель ГД Вячеслав Володин. Он пояснил, что документ депутатам направило российское правительство. Документ предусматривает постепенное снижение дефицита с 2% ВВП до 0,7% ВВП.

Бюджет поступил в Госдуму, главный финансовый документ. Вячеслав Володин, депутат ГД

Напомним, что при формировании экономического бюджетного проекта кабинет министров России исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, а также данных президентом Владимиром Путиным поручений. В документе соблюдается баланс бюджетной политики с поддержанием спроса и выход на уверенный рост экономического развития в 2024 году, который поддерживается на уровне в 2%.

ГД перенесет региональную неделю, чтобы принять решения по итогам референдумов.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ