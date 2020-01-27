ГД перенесет региональную неделю, чтобы принять решения по итогам референдумов

Решение на пленарном заседании депутаты приняли единогласно.

Государственная Дума перенесет региональную неделю в нижней палате парламента, чтобы принять решения по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей. Постановление по предложению председателя ГД Вячеслава Володина принято единогласно. При этом новые пленарные заседения состоятся 3 и 4 октября. По мнению политика, результаты референдумов подтвердили выбор граждан этих регионов быть вместе с РФ. Ради поддержки этих людей депутаты скорректировали графики работы. Это необходимо для завершения принятия решений на законодательном уровне.

До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения. Вячеслав Володин, депутат ГД

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ