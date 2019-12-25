Петербургским работодателям рассказали, как бронировать сотрудников от мобилизации

В Смольном заявили, что процедура направлена на сохранение наиболее важных работников. Окончательное решение будет принимать городская комиссия по частичной мобилизации.

Работодателям Северной столицы рассказали, какие действия необходимо предпринять для предоставления наиболее важным сотрудникам брони от частичной мобилизации. Информацию приводит "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

Первым делом городским компаниям и предприятиям необходимо определить состав самых значимых сотрудников и подать 2 списка через соответствующий раздел в личном кабинете сайта Центра развития и поддержки предпринимательства. В первом из них указываются те, кто критически важен для функционирования компании, а во втором – сотрудники, которые могут быть допущены до мобилизации. Сформированные списки передадут в комитет по промышленной политике горда, а затем их рассмотрит специальный штаб из налоговиков и представителей силовых структур.

После проверки личности каждого работника и утверждения списков, окончательное решение о предоставлении брони останется за городской комиссией по частичной мобилизации.

В Смольном утверждают, что такая процедура направлена на сохранение на рабочем месте особо ценных сотрудников, в частности, в сфере IT. Тем не менее, некоторые работодатели опасаются, что призыв включённых в списки людей наоборот может быть ускорен.

Ранее мы сообщили о том, что Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян.

Фото: Piter.TV