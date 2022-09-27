Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Документ будет рассмотрен в финальном чтении завтра.

Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для мобилизованных и призванных на службу по контракту гражданам. Соответствующее решение политики приняли в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента. Завтра документ будет рассмотрен в финальном чтении.

Напомним, что документ внесен группой сенаторов и депутатов ГД. Он призван защищать законные интересы заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также тех лиц, которые находятся у них на иждивении (инвалидам I или II группы, лицам на попечительстве у военнослужащих). Гражданам предоставляется право приостановить исполнение своих обязательств или на уменьшение размера платежей на протяжении льготного периода времени.

Все мобилизованные физические лица будут вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора (не позднее 31 декабря 2023 года) должны обратиться к своему кредитору с требованием об изменении его условий. Заемщик обязан предоставить документ, подтверждающий нахождение на военной службе. Иждивенец обязан показать документ, подтверждающий его родство с призывником, инвалидность и опеку.

В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки.

Фото и видео: Госдума России