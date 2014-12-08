Ярослав Нилов раскритиковал военкомы и главы муниципалитетов за массовые ошибки во время частичной мобилизации населения.

В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки. Соответствующее заявление сделал в ходе брифинга с журналистами в преддверии пленарного заседания в нижней палаты парламента сделал заместитель лидера фракции ЛДПР, председатель профильного комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он раскритиковал руководителей отдельных муниципалитетов за массовые ошибки во время проведения частичной мобилизации населения.

Мы предлагаем направлять военкомов, которые допустили массовую ошибочную мобилизацию, на фронт с тем, чтобы они лично оценили результаты своей работы и отвечали на вопросы призывников на местах. Ярослав Нилов, депутат ГД

Политик полагает, что отдельные военкомы и медкомиссии своими "безрассудными решениями" по проведению мобилизации всех подряд без разбора на самом деле "подставляют" российского президента Владимира Путина, а также министерство по обороне. Он призывает ответственных лиц ответственно и гибко подходить к процессу, а не соревноваться друг с другом по количеству призванных граждан. По мнению Нилова, своими действия военкомы довели "общество до кипения".

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Фото и видео: YouTube / ParlamentRu