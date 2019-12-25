В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности

Въезжать в регион смогут не все автомобили.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло ввел в регионе режим повышенной готовности. В указе официального лица говорится о том, что это сделано для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения ЧС.

С 28 сентября и до особого распоряжения режим вводится на территории Ардонского района, Кировского, Пригородного муниципального района и городского округа г. Владикавказ.

С сегодняшнего дня в Республику также ограничивается въезд. Исключение составляют машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии, Грузии. Также исключения составит транспорт, который зарегистрирован на лиц, которые постоянно проживают в регионе. Тем, кто едет в санатории, дома отдыха, пансионаты, туристические базы на территории Северной Осетии.

Администрации местного самоуправления просят организовать пункты питания, обогрева и места отдыха в местах скопления людей.

Председатель Госдумы Володин заявил о том, что всех, кто уезжает, записывают в список.

Фото: Telegram / ВЕРХНИЙ ЛАРС ЧАТ ГРУЗИЯ