Спикер Госдумы спрогнозировал новые санкции против России

Володин предположил, что они затронут промышленность и ТЭК России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выдвинул предположение, что России следует ожидать новых санкций со стороны США. По его словам, новые "удары" могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин считает, что США невыгодно иметь сильного суверенного государства-конкурента и их "истерика" связана именно с этим.

Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

По словам парламентария, России следует понять цену всех выдвигаемых к России обвинений. Также Володин заявил, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить какого-либо вмешательства извне.

Ранее власти Франции призвали Запад определить красные линии для России.

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