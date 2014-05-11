Спикер Госдумы спрогнозировал новые санкции против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выдвинул предположение, что России следует ожидать новых санкций со стороны США. По его словам, новые "удары" могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Володин считает, что США невыгодно иметь сильного суверенного государства-конкурента и их "истерика" связана именно с этим.
Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ
По словам парламентария, России следует понять цену всех выдвигаемых к России обвинений. Также Володин заявил, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить какого-либо вмешательства извне.
Ранее власти Франции призвали Запад определить красные линии для России.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все