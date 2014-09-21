Госдеп: США считают эскалацией ответные меры России на санкции

В Вашингтоне отреагировали на зеркальные санкции со стороны Москвы.

Госдепартамент заявил, что США считают эскалацией ответные меры России на санкции. Такое заявление в интервью ТАСС высказал один из представителей американского внешнеполитического ведомства. Чиновник подчеркнул, что вступать в цикл эскалации не входит в планы Вашингтона, но при этом Белый дом оставляет за собой возможность ответа Москве.

Наши последние действия были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. заявление Госдепа США

Напомним, что 16 апреля официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы РФ Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции Вашингтона. В частности, 10 иностранцам будет предложено покинуть столицу РФ. Также запускается процедура, которая прекратит практику найма сотрудников в американские дипломатические представительства граждан РФ и третьих стран. Москва запретила въезд 8 высокопоставленным чиновникам из США, включая генерального прокурора, директора ФБР, главу Национальной разведки, руководителя МВД и главу Федерального бюро тюрем США.

Посольство России в США упрекнуло Госдеп за отказ от упоминания Гагарина.

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