Посольство России в США упрекнуло Госдеп за отказ от упоминания Гагарина

В посольстве назвали это "беспамятством".

Посольство России в США упрекнуло Госдепартамент за то, что ведомство в своих соцсетях не упомянуло о подвиге Юрия Гагарина в публикации о первом полете человека в космос. Об этом сообщает "РИА Новости".

В посте в Facebook Госдепартамента сообщается о праздновании всего мира шестидесятилетия пребывания человека в космосе. При этом не указывается о Юрии Гагарине, а также, что первый полет человека в космос осуществили в СССР. Это было подкреплено фотографией астронавта с флагом США на скафандре.

В посольстве России в США назвали это "беспамятством".

С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. из сообщения посольства РФ в США

Также в посольстве напомнили, что в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне, а также в Кливленде, Нью-Йорке и некоторых других городах находятся скульптуры Юрия Гагарина.

Ранее глава Arianespace по-русски отблагодарил Гагарина за его подвиг.

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