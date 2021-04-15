МИД России вызвал посла США

Мария Захарова заметила, что новые санкции Белого дома заставляют дипломатов вызвать на разговор Джона Салливана.

Американский посол в России Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел в Москве. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница отметила, что Белый дом сообщил о введении новых санкций против Кремля.

Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Салливан: Байден считает стабильные отношения с Россией возможными.

Фото и видео: МИД России