В Волгограде завели уголовное дело на мужчину, который прикурил от Вечного огня

В Волгограде мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа". Против него уже возбуждено уголовное дело.
Согласно данным ведомства, 4 апреля года 29-летний выпивший мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города. После чего был позже задержан нарядом ППС.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня.
Видео: YouTube / МВД МЕДИА
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