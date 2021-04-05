В Волгограде завели уголовное дело на мужчину, который прикурил от Вечного огня

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Волгограде мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня. Об этом сообщает сайт "МВД Медиа". Против него уже возбуждено уголовное дело.

Согласно данным ведомства, 4 апреля года 29-летний выпивший мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города. После чего был позже задержан нарядом ППС.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Новосибирске неизвестный украл монеты из чаши Вечного огня.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА