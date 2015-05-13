Водоканал снял ролик об оливье, который едва не попал в канализацию

Горожан попросили не выкидывать ничего в канализацию, в частности, салаты. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

В "Водоканале" напомнили о том, что в канализацию нельзя выкидывать что-либо, кроме водорастворимой туалетной бумаги. Петербуржцев в преддверии новогодних праздников попросили не смывать праздничные салаты и другую пищу — это засоряет канализацию. На предприятии сняли ролик о судьбе салата оливье, который мог быть выброшен в туалет, однако избежал этой участи.

47% засоров в 2021 году были связаны с нарушением правил пользования системой водоотведения. В 2020 году цифра составляла 32%.

Длительное пребывание горожан дома во время новогодних каникул, а также сброс еды после застолий в канализацию увеличивают нагрузку на систему водоотведения, что может привести к образованию засоров. Водоканал Санкт-Петербурга.

По частоте засоров канализации этой осенью лидировал Центральный район.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты хранятся только 12 часов.

Видео: Водоканал Санкт-Петербурга