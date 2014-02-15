В Роспотребнадзоре дали советы по тому, как избежать отравления в новогодние праздники

Представитель ведомства напомнила, что срок хранения салатов — 12 часов.

Начальник эпидемиологического надзора Управления регионального Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала на пресс-конференции в "ТАСС", как избежать отравления в период новогодних праздников.

Специалист напомнила гражданам базовые правила. Во-первых, нужно всегда мыть руки перед приемом пищи, приготовлением пищи, а также приготовлением с использованием продуктов из разных категорий. Так, например, нужно обязательно вымыть руки после разделки мяса.

Во-вторых, нужно помнить о товарном соседстве. Сырые продукты и продукты, которые не подвергаются термической обработке, нужно хранить в разных местах.

В-третьих, не нужно закупать слишком много продуктов. Пусть стол будет разнообразным, однако не стоит готовить слишком большие порции, если вы не можете это быстро съесть. Срок хранения салатов составляет всего 12 часов. Поэтому то, что вы приготовите на новогоднюю ночь, нужно будет съесть уже 1 января. Если вы закончили с холодными закусками и переходите к горячему, то уберите их в холодильник.

Также Чхинджерия напомнила, что покупать продукты можно только в разрешенных для этого местах, то есть стоит исключить покупку "с рук" или на улице.

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