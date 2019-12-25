Водоканал перечислил районы, где чаще всего засоряется канализация

Во Фрунзенском районе уже который год жители проявляют сознательность — там сброс мусора и средств гигиены приводит лишь к 10% от общего числа засоров.

В Петербурге по частоте засоров канализации лидирует Центральный район. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

По данным Водоканала, основная причина засоров - неправильная эксплуатация. Так, например, сброс в канализацию посторонних предметов в унитазы и стоки от раковин и ванн. В предприятии подчеркнули, что не заметили в этом году значимых улучшений.

По-прежнему большая часть засоров из-за попадания в канализацию нерастворимого мусора происходят в Центральном районе - 59%, Василеостровском - 57% и Петроградском - 54%.

Отмечается, что во Фрунзенском районе уже который год жители проявляют сознательность — там сброс мусора и средств гигиены приводит лишь к 10% от общего числа засоров.

Ранее "Водоканал" объяснил причину подтопления улиц в Пушкине. Иинтенсивность осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения.

Фото: пресс-служба Водоканала

