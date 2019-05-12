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"Водоканал" объяснил причину подтопления улиц в Пушкине
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" объяснил причину подтопления улиц в Пушкине

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По данным "Водоканала", интенсивность осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения.

После сильного дождя в Пушкине подтопило улицы. На данный момент аварийные службы откачивают воду.

По данным "Водоканала", интенсивность осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения, за 20 минут они достигали высоты 12 миллиметров. При этом проектная скорость – 7,2 миллиметра за 20 минут.

На горячую линию предприятия поступили 9 заявок.  На Железнодорожной улице и Привокзальной площадивозникли подтопления на сетях, которые не находятся на балансе предприятия. Аварийная бригада также помогла отвести воду от детского сада №48, так как дождевая канализация там отсутствует.

Фото: ВКонтакте / ГОРОД ПУШКИН.info (Сергей Зайцев)

Теги: водоканал, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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