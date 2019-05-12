"Водоканал" объяснил причину подтопления улиц в Пушкине

По данным "Водоканала", интенсивность осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения.

После сильного дождя в Пушкине подтопило улицы. На данный момент аварийные службы откачивают воду.

По данным "Водоканала", интенсивность осадков в Пушкине почти в два раза превысила расчетные значения, за 20 минут они достигали высоты 12 миллиметров. При этом проектная скорость – 7,2 миллиметра за 20 минут.

На горячую линию предприятия поступили 9 заявок. На Железнодорожной улице и Привокзальной площадивозникли подтопления на сетях, которые не находятся на балансе предприятия. Аварийная бригада также помогла отвести воду от детского сада №48, так как дождевая канализация там отсутствует.

Фото: ВКонтакте / ГОРОД ПУШКИН.info (Сергей Зайцев)