После дождя подтопило улицы Пушкина

На юге Петербурга ночью 23 августа прошли сильные дожди. В Пушкинском районе ливневая канализация не справилась со своей задачей.
В соцсетях местные жители пишут, что вода до сих пор стоит на улицах и во многих дворах. "Водоканал" пока ситуацию не комментировал.
Понедельник в Петербурге может стать самым холодным днем августа.
Фото: pexels
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