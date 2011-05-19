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После дождя подтопило улицы Пушкина
Сегодня, 10:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После дождя подтопило улицы Пушкина

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В соцсетях местные жители пишут, что вода до сих пор стоит на улицах и во многих дворах.

На юге Петербурга ночью 23 августа прошли сильные дожди. В Пушкинском районе ливневая канализация не справилась со своей задачей.

В соцсетях местные жители пишут, что вода до сих пор стоит на улицах и во многих дворах. "Водоканал" пока ситуацию не комментировал.

Понедельник в Петербурге может стать самым холодным днем августа.

Фото: pexels

Теги: город пушкин, дожди
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Кулакова Ирина
Сегодня 10:35

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