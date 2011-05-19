После дождя подтопило улицы Пушкина

В соцсетях местные жители пишут, что вода до сих пор стоит на улицах и во многих дворах.

На юге Петербурга ночью 23 августа прошли сильные дожди. В Пушкинском районе ливневая канализация не справилась со своей задачей. В соцсетях местные жители пишут, что вода до сих пор стоит на улицах и во многих дворах. "Водоканал" пока ситуацию не комментировал. Понедельник в Петербурге может стать самым холодным днем августа. Фото: pexels