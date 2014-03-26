Понедельник в Петербурге может стать самым холодным днем августа

В понедельник, 23 августа, петербуржцев ожидает уже по-настоящему осенняя погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Погода в Северной столице окажется под влиянием циклонической ложбины. Вместе с ней в город пришли холодные и влажные воздушные массы. День будет дождливым, температура окажется ниже климатической нормы на несколько градусов. Днём столбики термометра поднимутся только до +15 градусов. По словам Леуса, понедельник может стать самым холодным днем последнего летнего месяца.
Потеплеет в Северной столице только к четвергу, и то до +19 градусов.
Ранее петербуржцев предупредили, что в августе количество солнечных часов будет ниже нормы.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все