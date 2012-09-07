Петербуржцев предупредили, что в августе количество солнечных часов будет ниже нормы

В предыдущих летних месяцах солнце светило больше нормы: в июне солнечное сияние было 341 час (при норме в 293 часа), в июле – 335 часов (при норме в 279).

В воскресенье, 22 августа, стало известно, что в августе количество солнечных часов в Петербурге ниже нормы. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич в беседе с "Невскими новостями".

По словам эксперта, продолжительность солнечного сияния принято считать в часах, а не в днях, потому что погода может измениться с солнечной на пасмурную

Так, в предыдущих летних месяцах солнце светило больше нормы: в июне солнечное сияние было 341 час (при норме в 293 часа), в июле – 335 часов (при норме в 279). В августе показатель составляет 221 час, однако "текущий август по осадкам давно перекрыл свою норму, поэтому полагаю, и по солнечному сиянию мы до нормы не дотянем", предположил метеоролог.

Отметим, что окончательные итоги можно подсчитать только в конце месяца.

Ранее дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе.

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