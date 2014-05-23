Дождливая и ветреная погода ожидается в Петербурге на будущей неделе

В воскресенье синоптик прогнозирует кратковременные осадки.

Сегодня, 22 августа, на погоду в Северной столице будет влиять циклон с Карелии. Под его воздействием в городе в течение трех дней будет сохраняться большая влажность и прохлада. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях.

Столбики термометров покажут +17...+19 градусов, что ниже нормы на 1-2 значений. В Ленобласти воздух прогреется до +15...+20 градусов. Подует западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Ленобласти обещают дожди и грозы.

Фото: Pexels