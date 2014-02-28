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В воскресенье в Ленобласти обещают дожди и грозы
Сегодня, 15:25
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В воскресенье в Ленобласти обещают дожди и грозы

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Воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В воскресенье, 22 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью местами пройдут дожди, а днем в большинстве районов жители увидят сильные осадки. Возможны грозы. Столбики термометров покажут +7...+12 градусов в темное время суток, но днем потеплеет до +15...+20 градусов. Подует северо-западный ветер. Порывы будут достигать 10 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что над Петербургом в субботу прогремят грозы. 

Фото: Pexels

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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