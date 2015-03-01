Водитель автобуса, насмерть сбивший женщину на Варшавской улице, стал подозреваемым

Накануне "лазурный" автобус влетел в остановку.

Водитель автобуса, совершивший смертельное ДТП на Варшавской улице, в результате которого погибла женщина, 14 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2024–2025 годах. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 55-летний уроженец Дагестана получил такое количество штрафов за различные нарушения правил дорожного движения. Водитель, устроивший смертельное ДТП, задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

Кроме того, в автопарке, где водитель проходил предрейсовый контроль, были выявлены нарушения. У следователей возникли вопросы к режиму труда и отдыха водителя, а также к процедуре прохождения медицинского осмотра перед рейсом.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП на Варшавской погибла 77-летняя женщина.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга