Во время съемок телепроекта Барановская попала под обстрелы в Донецке

Когда звезда российских экранов вышла из подвала, она увидела около гостиницы полыхающее дерево, поврежденные здания, машины, провода.

Телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке. Около гостиницы, где проживает бывшая жена футболиста Аршавина, прогремели взрывы. Об этом сообщили в ТАСС.

ЧП произошло в пять часов утра. По словам Барановской, за несколько минут она добежала до убежища и просидела там 40 минут. Слаженная работа сотрудников отеля не допустила паники.

Когда звезда российских экранов вышла из подвала, она увидела около гостиницы полыхающее дерево, поврежденные здания, машины, провода. Уже работала служба спасения.

Сейчас на Донбассе идут съемки нового проекта Барановской "Женщины Донбасса". Телеведущая ездит в горячие точки и общается с простыми жительницами о буднях в условиях бомбежек..

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Фото: ВКонтакте / Юлия Барановская