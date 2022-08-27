МО РФ: ВКС уничтожили более 40% личного состава одного из батальонов 63-й мехбригады ВСУ

Российское министерство по обороне рассказало о том, что Воздушно-космические силы уничтожили более 40% личного состава одного из батальонов 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 27 августа упомянул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ объяснил, что личный состав ВСУ располагался в Николаевской области.
В результате ударов оперативно-тактической авиации по боевым позициям подразделений 107-го батальона в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40% личного состава данного подразделения.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS.
Фото и видео: Минобороны России
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