Игорь Конашенков сообщил о ликвидации личного состава ВСУ в Николаевской области.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что Воздушно-космические силы уничтожили более 40% личного состава одного из батальонов 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами от 27 августа упомянул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ объяснил, что личный состав ВСУ располагался в Николаевской области.

В результате ударов оперативно-тактической авиации по боевым позициям подразделений 107-го батальона в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40% личного состава данного подразделения. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России