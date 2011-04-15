Во Франции во время репетиции столкнулись два военных самолета

Два самолета пилотажной группы "Патруль де Франс" столкнулись во время репетиционного полета на востоке Франции. Видеозапись происшествия разлетелась по социальным сетям.
По данным издания AFP, ссылающегося на Воздушно-космические силы Франции, два легких самолета Alfa Jet столкнулись в районе авиабазы Сен-Дизье. Оба пилота и пассажир одного из воздушных судов успели катапультироваться и получили легкие ранения, – сообщает BFMTV.
Один из самолетов упал в лесу, второй – попал на территорию цементного завода, где впоследствии возник пожар. Последствия происшествия на предприятии ликвидировали.
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Видео: X / Ludovic Barbier
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