ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Лелека-100"

"Центр" помог российским наземным силам воздушным прикрытием.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" поразил беспилотник Вооруженных сил Украины "Лелека-100" на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована "Центральной" группировкой войск. Военнослужащие успешно обеспечили прикрытие наземным штурмовым подразделениям

Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо. С первого дня СВО расчеты подразделения ЗРК "Стрела-10" несут боевое дежурство на передовой, ежедневно уничтожая разведывательные и ударные БПЛА противника. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что ЗРК "Стрела-10" называют "машиной переднего края.

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Фото и видео: Минобороны России