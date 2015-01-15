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ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Лелека-100"

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"Центр" помог российским наземным силам воздушным прикрытием.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" поразил беспилотник Вооруженных сил Украины "Лелека-100" на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована "Центральной" группировкой войск. Военнослужащие успешно обеспечили  прикрытие наземным  штурмовым подразделениям

Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо. С первого дня СВО расчеты подразделения ЗРК "Стрела-10" несут боевое дежурство на передовой, ежедневно уничтожая разведывательные и ударные БПЛА противника.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что ЗРК "Стрела-10" называют "машиной переднего края. 

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Фото и видео: Минобороны России

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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