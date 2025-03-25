Бойцы "Севера" получили в качестве трофея MaxxPro и "Козак".

Бронированная машина MaxxPro американского производства, а также боевая бронированная машина "Козак" Вооруженных сил Украины успешно ликвидированы российскими военнослужащими на территории Суджанского района Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена представителями "Северной" группировки войск при поддержке артиллерии и авиации в рамках проведения специальной военной операции.

На кадрах уничтоженные военнослужащими группировки войск "Север" бронемашина MaxxPro производства США и боевая бронированная машина "Козак" ВСУ. Бронетехника боевиков ВСУ с антидроновой защитой, сваренной кустарным способом. пресс-служба Минобороны России

Известно, что личный состав армии киевского режима бросил западную технику в большом количестве в то время, когда бежал из освобожденных населенных пунктов Курской области.

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Фото и видео: Минобороны России