Задача выполнена военнослужащими "Запада".

Украинскую боевую технику в движении, а также блиндажи, пулеметные точки, пункт управления беспилотными средствами и живую силу противника уничтожили российские артиллерийские расчеты гаубиц Д-30. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена представителями 25-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие заметили, что все выявленные цели Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Это помогло пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

Расчеты при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику в движении, блиндажи, пулеметные точки, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что расчеты Д-30 в ежедневном режиме уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты армии киевского режима. Координаты целей ВСУ вычисляются на основе данных, полученных от разведки, а выполнение задач проводится круглосуточно и в любые погодные условия.

Расчет "Тосочки" поразил цели ВСУ в районе Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России