Расчет "Тосочки" поразил цели ВСУ в районе Часова Яра

Задача реализована "Югом" при поддержке БПЛА.

Российский боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" во время поддержки наземной группировки ударами реактивных термобарических снарядов поразил цели противника, расположенные вблизи населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами "Южной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. Военнослужащие заметили, что цели Вооруженных сил Украины ранее удалось выявить при помощи беспилотников. Также дроны осуществили корректировку огня и выполнили контроль за ликвидацией объектов ВСУ.

Боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно заняла позицию, оперативно развернулась и нанесла удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью. пресс-служба Минобороны России

Расчет "Куб-1" уничтожил артустановку ВСУ натовского производства.

Фото и видео: Минобороны России