Задача выполнена в Харьковской области "Западом".

Российский боевой расчет беспилотников "Куб-1" ликвидировал кочующую артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины иностранного производства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в рамках проведения специальной военной операции на территории Харьковской области. Военнослужащие добавили, что с момента получения координат цели противника наш оператор настроил связь с бортом отечественного дрона. БПЛА был начинен осколочно-фугасным снарядом.

По данным аэроразведки, националисты в Харьковской области вели огонь из самоходного артиллерийского орудия в сторону мирного населения и российских позиций. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что аысокоточный беспилотник "Куб-1" способен барражировать в воздушном пространстве, обнаруживая цель врага, а затем атакует объект из верхней полусферы вертикальным пикированием. Такое решение позволяет ВС РФ уничтожать бронированную технику, пехоту и различные артиллерийские орудия армии киевского режима на поле боя.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета "Гиацинт-С".

Фото и видео: Минобороны России