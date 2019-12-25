Эксперты считает, что западный мир смог оценить вклад России в повседневность американцев после введения санкций

Доля России в мировом ВВП мала, но важна.

Президент США Джо Байден говорил о том, что введенные ими санкции и другими странами Запада против России окажут негативное влияние и на их государства. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению экспертов, американский президент признал, что несмотря на то, что доля России в мировом ВВП небольшая, реальный статус нашей страны определяется прежде всего производством базовых благ, которые кажутся незаметными в повседневной жизни, но по факту являются базовыми. Поставки продовольствия выступают лишь одной из цепочек.

Байден предупредил сограждан, что впереди могут быть проблемы. Эксперты считают, что это дальновидно.

Также президент США заявил о том, что ЕС перестанет покупать российский газ задолго до 2030 года.

Фото: Белый дом