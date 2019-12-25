Байден: ЕС перестанет покупать российский газ задолго до 2030 года

США договорился о поставках Брюсселю дополнительных объемов СПГ.

Американский президент Джо Байден надеется, что Евросоюз перестанет покупать российский газ задолго до 2030 года. Такое заявление глава государства сделал в рамках общения с европейскими журналистами. Политик вышел к прессе в преддверии второго дня саммита ЕС, который проводится в Брюсселе. Рядом с иностранцем находилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Спикер подчеркнул, что Вашингтон и ЕС обсудили договоренности о совместном плане действий по достижению "будущего с экологически чистой энергетикой"

Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома напомнил корреспондентам о том, что для решения первого из этих вопросов США совместно с международными партнерами обеспечат региону дополнительные энергетические поставки. Речь идет о примерно 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Одновременно с этим Брюссель предпринимает меры по отказу от российских ресурсов. В ЕС намерены обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров метров СПГ из США к 2030 году в ежегодном формате.

Фото и видео: European Commission