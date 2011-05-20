По "Властелину колец" собираются снять аниме

Студии Warner Bros. Animation и New Line Cinema уже взяли в разработку полнометражный аниме-фильм по знаменитой трилогии.

Лента выйдет с подзаголовком "Война Рохиррима" и будет посвящена королю государства Рохан Хельму Молоторукому. События будут разворачиваться за 260 лет до событий основной трилогии, сообщает Variety.



Режиссером фильма станет Кэндзи Камияма, известный по франшизе "Призрак в доспехах". Сценарий доверят соавторам видеоигры "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" Джеффри Эддису и Уиллу Мэтьюзу.



В качестве консультанта выступит сценаристка оригинальных фильмов "Властелина колец" Филиппа Бойенс.



Примерные сроки выхода аниме пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Disney начала работу над созданием сиквела "Круэллы".

Видео: YouTube / Nedim Can Incebay