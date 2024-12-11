Пользователи старых версий macOS столкнулись с проблемами доступа к App Store

Первые жалобы появились 24 января.

Пользователи компьютеров Mac, работающих под управлением macOS Mojave (10.14) и более старых версий, уже более двух недель сообщают о проблемах с доступом к магазину приложений App Store. Об этом сообщает портал MacRumors.

Первые жалобы появились 24 января, одновременно с изменениями в механизме выставления счетов в Mac App Store. При попытке войти в магазин пользователи сталкиваются с различными сообщениями об ошибках, такими как "При входе в систему произошла непредвиденная ошибка".

Проблемы различаются в зависимости от версии macOS. Пользователи Catalina (10.15) и более поздних версий работают с магазином без каких-либо затруднений. В то время как в Mojave (10.14) магазин загружается, но совершать покупки или загружать ранее приобретённые приложения невозможно.

Пользователи macOS High Sierra (10.13) сообщают об отсутствии элементов интерфейса и неудачных попытках входа в систему. Владельцы компьютеров на Sierra (10.12) сталкиваются с ошибками, полностью блокирующими доступ к магазину.

Предположительно, проблема связана с изменениями в обработке квитанций, однако точная причина остаётся неизвестной. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

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Фото: pxhere