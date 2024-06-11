Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence

Apple Intelligence будет интегрирована в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia

Компания Apple в рамках летней презентации представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence. Новинка будет доступна для iPhone, iPad и Mac.

Отмечается, что новый ИИ от Apple объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Apple Intelligence будет интегрирована в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Благодаря ИИ пользователи смогут сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты. Также Apple Intelligence сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков.

Ранее IT-эксперт Корнейчук назвал iPad гаджетом для дизайнеров.

Видео: YouTube / Apple