IT-эксперт Корнейчук назвал iPad гаджетом для дизайнеров

По его словам, повышенный спрос на планшеты среди простых людей не стоит ожидать.

IT-эксперт Илья Корнейчук назвал iPad гаджетом для дизайнеров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, с помощью iPad дизайнер сможет решать свои рабочие задачи без компьютера. Он подчеркнул, что с планшетом можно решать большинство профессиональных задач. Корнейчук добавил, что гаджеты американской корпорации занимают собственную нишу, и повышенный спрос на них среди простых людей не стоит ожидать.

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