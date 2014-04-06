Власти Казахстана ввели визу для "современных кочевников"

Neo Nomad будет предназначаться для зарубежных туристов, которые могут работать удаленно, а также совмещать работу и отдых.

В Республике Казахстан ввели новый вид визы под называнием Neo Nomad. Она предназначается для "современных кочевников" – зарубежных туристов, которые имеют возможность работать дистанционно, а также могут совмещать свои рабочие обязанности с отдыхом, – следует из сообщения пресс-службы казахстанского Министерства туризма и спорта.

Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников – зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествующих и работающих удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии. Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Neo Nomad позволит ее носителям пребывать на территории Казахстана до одного года, работая при этом за рубежом в удаленном режиме. Согласно расчету казахстанского правительства, создание визы для "современных кочевников" поспособствует привлечению около 3,6 млрд. тенге (или примерно 721 тыс. рублей) ежегодно при условии, если документ оформят хотя бы 500 желающих.

Ранее мы приводили слова Захаровой по поводу задержания российских журналистов в США, где у них аннулировали въездные визы.

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