Российских дипломатов могут выдворить из США

Также США планируют ввести новые санкции против РФ.

США рассматривают введение новых санкций в отношении России, а также возможность высылки дипломатов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника издания, сотрудники администрации Джо Байдена закончили анализ атаки "российских хакеров" через SolarWinds и вмешательства в выборы США. Также отмечается, что ответ на эти действия может выражаться в новых санкциях против РФ, а также в выдворении российских дипломатов. Администрация США считает их сотрудниками разведки.

По словам источника, "ответ" Вашингтона может затронуть ограничения в адрес "лиц, близких к президенту России Владимиру Путину и агентств, якобы связанных с вмешательством в выборы в США".

Ранее Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США.

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