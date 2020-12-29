В WhatsApp обнаружили вирус, маскирующийся под приложение Huawei Mobile

Вредоносное приложение нужно для того, чтобы показывать пользователям рекламу или оформлять дорогую подписку.

Через сообщения WhatsApp распространяется вредоносное ПО для Android, которое маскируется под мобильное приложение Huawei Mobile. Если пользователь перейдет по ссылке в сообщении, то откроется сайт, похожий на официальный каталог Google Play Store, там сразу же начинается установка. Об этом сообщила "Российская газета".

После установки вредоносное ПО просит доступ к работе в фоновом режиме и к уведомлениям. Также приложение требует разрешение на рисование поверх других приложений. Это нужно, чтобы вирус мог перекрыть любое другое приложение собственным окном, предназначенным для кражи личных данных.

Вредоносное приложение нужно для того, чтобы показывать пользователям рекламу или оформлять дорогую подписку.

Ранее WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения.

Фото: pixabay