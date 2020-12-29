WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения

Руководство WhatsApp отложило на май обновление пользовательского соглашения. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера. Специалисты уточнили, что пересмотрели дату вступления в силу новой политики конфиденциальности, так как после анонса изменений в Интернете появилось много дезинформации по данному поводу.
Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля
пресс-служба WhatsApp
Напомним, что 8 января WhatsApp изменил пользовательское соглашение. В него был добавлен пункт о том, что персональные данные пользователя приложения будут находиться в распоряжении всего семейства сервисов от Facebook. Такой доступ пользователям предлагалось одобрить до 8 февраля.
Новые правила мессенджера WhatsApp увеличили количество установок Signal и Telegram.
Фото: Pixabay.com
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