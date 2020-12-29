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WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения
Сегодня, 13:40
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lesjasap

WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения

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Мессенджер решил повременить с изменением с политикой конфиденциальности данных.

Руководство WhatsApp отложило на май обновление пользовательского соглашения. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера. Специалисты уточнили, что пересмотрели дату вступления в силу новой политики конфиденциальности, так как после анонса изменений в Интернете появилось много дезинформации по данному поводу.

Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля

пресс-служба WhatsApp

Напомним, что 8 января WhatsApp изменил пользовательское соглашение. В него был добавлен пункт о том, что персональные данные пользователя приложения будут находиться в распоряжении всего семейства сервисов от Facebook. Такой доступ пользователям предлагалось одобрить до 8 февраля.

Новые правила мессенджера WhatsApp увеличили количество установок Signal и Telegram.

Фото: Pixabay.com

Теги: whatsapp, конфиденциальность, личные данные, мессенджер, пользовательское соглашение, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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