WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения

Мессенджер решил повременить с изменением с политикой конфиденциальности данных.

Руководство WhatsApp отложило на май обновление пользовательского соглашения. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера. Специалисты уточнили, что пересмотрели дату вступления в силу новой политики конфиденциальности, так как после анонса изменений в Интернете появилось много дезинформации по данному поводу.

Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля пресс-служба WhatsApp

Напомним, что 8 января WhatsApp изменил пользовательское соглашение. В него был добавлен пункт о том, что персональные данные пользователя приложения будут находиться в распоряжении всего семейства сервисов от Facebook. Такой доступ пользователям предлагалось одобрить до 8 февраля.

Новые правила мессенджера WhatsApp увеличили количество установок Signal и Telegram.

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