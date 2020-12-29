Новые правила мессенджера WhatsApp увеличили количество установок Signal и Telegram

В Signal отметили, что из-за такого потока новых пользователей у них даже возникли проблемы с регистрацией.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, сменил политику конфиденциальности. После этого многие пользователи начали скачивать мессенджеры Telegram и Signal.

По данным аналитической платформы Sensor Tower, с 6 по 10 января пользователи по всему миру установили приложение Signal на 7,5 млн устройств. Telegram за этот же период скачали 5,6 млн раз.

В Signal отметили, что из-за такого потока новых пользователей у них даже возникли проблемы с регистрацией.

С 2016 года WhatsApp делится некоторыми данными с Facebook, при этом пользователи могли отказаться передавать свои личные данные. Но с 8 февраля 2021 года передача данных Facebook станет обязательной. Несмотря на то, что в WhatsApp заявили, что изменения не коснуться конфиденциальности личных сообщений, многие стали покидать мессенджер.

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