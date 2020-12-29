Павел Дуров призвал отказываться от iOS в пользу Android

Павел Дуров отметил, что Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter.

Владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге посоветовал перейти с iOS на Android. Он заявил, что Apple препятствует свободному обмену информацией.

Дискуссия началась после вопроса о приложении Parler, которым активно пользуются сторонники Дональда Трампа, и которое было заблокировано Apple и Google.

Павел Дуров отметил, что Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Поэтому для сохранения своей информационной свободы владелец Telegram посоветовал перейти на Android.

Ранее Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram.

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