Павел Дуров призвал отказываться от iOS в пользу Android

Владелец Telegram Павел Дуров в своем блоге посоветовал перейти с iOS на Android. Он заявил, что Apple препятствует свободному обмену информацией.
Дискуссия началась после вопроса о приложении Parler, которым активно пользуются сторонники Дональда Трампа, и которое было заблокировано Apple и Google.
Павел Дуров отметил, что Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Поэтому для сохранения своей информационной свободы владелец Telegram посоветовал перейти на Android.
Ранее Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram.
Фото: pixabay
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