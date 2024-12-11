На участке строительства станции "Каменка" выравнивают территорию

В будущем станция продолжит собой Невско-Василеостровскую "ветку".

В Приморском районе Северной столицы недалеко от пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов производятся работы по подготовке по выравниванию участка территории перед строительством "Каменки", – рассказали в Telegram-канале "Подземник".

К настоящему часу на объекте метростроители выравнивают участок, укладывают дорожные плиты, устанавливают ограждения, а также готовят основание для возведения административно-бытового комплекса будущей станции метро.

Напомним, что строительство "Каменки" началось в начале ноября 2024 года. Подразумевается, что новая станция продлит собой Невско-Василеостровскую линию петербургского метрополитена. Это будет конечная станция направления сразу после "Беговой".

Ранее на Piter.TV: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе строительства новых станций метро.

Фото: Piter.TV