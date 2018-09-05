В Петербурге началось строительство станции метро "Каменка"

Она продолжит "зеленую" линию метрополитена.

Метростроители приступили к строительству "Каменки" – новой станции метро, которая продолжит собой Невско-Василеостровскую линию петербургского метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале "СПб Строительный".

На данный момент строители начинают установку ограждения, а также выравнивание грунта и укладку бетонных плит по периметру будущей строительной площадки. Щит, который построит туннели находится под будущей станцией "Богатырская". Он появится непосредственно в контуре станции примерно через 1-2 года, но прежде станцию нужно подготовить для пропуска щит. Именно этим и займутся строители в ближайшее время. Telegram-канал "СПб Строительный"

Ранее сообщалось, что "Каменка" разместится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов и будет станцией "мелкого заложения". Вероятно на время она станет конечной остановкой на пути следования поездов по "зеленой" линии, сразу после Беговой.

А что там с "Горным институтом"? Предполагается, что новая конечная станция "оранжевой" линии будет достроена до конца 2024-го года.

Фото: Piter.TV