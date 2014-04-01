В России утвердили новые правила выплаты детских пособий

Минтруд будет учитывать не только доходы, но и имущество семьи при выдаче пособий.

В России с 1 апреля дан старт приему заявлений на перерасчет размера выплат на детей от 3 до 7 лет. В прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ о систематизации таких субсидий в зависимости от дохода на одного члена семьи. Об этом сообщает "РИА Новости".

Согласно новым правилам, если пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного, то выплата будет составлять 75 процентов от прожиточного минимума ребенка по региону. Если средств семье не хватит, то размер выплаты составит 100%.

Также Министерство труда заявило о нововведениях, касающихся выплат на детей от 3 до 7 лет. Согласно им, министерство будет учитывать не только доходы, но и имущество семьи, а также ее сбережения в банке.

Вводится "правило нулевого дохода". Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. из сообщения Правительства РФ

Утверждается, что семья может владеть недвижимостью гаражом и транспортными средствами, одновременно получаю выплату.

Ранее в России проиндексировали социальные пенсии.

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