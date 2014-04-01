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В России проиндексировали социальные пенсии
Сегодня, 9:11
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phil_k

В России проиндексировали социальные пенсии

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Средний размер пенсии составит более 10 тысяч рублей.

С 1 апреля в РФ вступает в силу закон об индексации социальных пенсий. Они увеличатся на 3,4 процента. Средний размер составит 10183 рубля. Это относится к пенсиям по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Также под индексацию попадают пенсии детям, оставшимся без обоих родителей. 

Согласно поправкам в закон, в России с 1 апреля увеличатся выплаты, предназначенные для прошедших военную службу по призыву граждан, которые получили инвалидность из-за травмы во время службы. Изменения коснулись также ветеранов ВОВ с инвалидностью пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.

Также с 1 апреля перестает действовать требование обязательного перевода на "дистанционку" сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Однако работодателям порекомендовали все же продолжить работников этой возрастной категории оставлять работать из дома.

Ранее мы сообщали, что пенсионеру пришлось голодать после оскорблений в соцсетях в адрес директора управляющей компании в Петербурге.

Фото: pixabay.com
 

Теги: индексация пенсий, пенсии в вроссии, пенсионные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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