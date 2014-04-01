В России проиндексировали социальные пенсии

С 1 апреля в РФ вступает в силу закон об индексации социальных пенсий. Они увеличатся на 3,4 процента. Средний размер составит 10183 рубля. Это относится к пенсиям по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Также под индексацию попадают пенсии детям, оставшимся без обоих родителей.
Согласно поправкам в закон, в России с 1 апреля увеличатся выплаты, предназначенные для прошедших военную службу по призыву граждан, которые получили инвалидность из-за травмы во время службы. Изменения коснулись также ветеранов ВОВ с инвалидностью пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.
Также с 1 апреля перестает действовать требование обязательного перевода на "дистанционку" сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Однако работодателям порекомендовали все же продолжить работников этой возрастной категории оставлять работать из дома.
Ранее мы сообщали, что пенсионеру пришлось голодать после оскорблений в соцсетях в адрес директора управляющей компании в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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