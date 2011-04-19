В Госдуме призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий

В ГД прокомментировали предложение, поступившее от СФ, по поводу индексации пенсий пенсионерам, управляющим домами.

В Госдуме России призвали вернуть индексацию всех категорий пенсий. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Российский депутат считает, что следует проводить индексацию пенсий в целом, а не по определенным категориям.

Не нужно искать разные кривые схемы, чтобы проиндексировать пенсии. Нужно просто вернуть индексацию пенсий всем пенсионерам. Ярослав Нилов, российский депутат в комментарии "РИА Новостям"

Напомним, что ранее "Парламентская газета" сообщила, что заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совфеде Илья Ножечкин предложил освободить глав советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды. такое решение позволит государству индексировать пенсии для тех пожилых граждан, которые выполняют обязанности управдомов. На данный момент это невозможно, так как пенсионеры получают статус работающих.

В Совфеде предложили проиндексировать пенсии новой категории граждан.

Видео: Youtube/ParlamentRu